Coreia do Norte encerra em maio centro de testes nucleares

O compromisso de Kim Jong-un aconteceu durante a cimeira de sexta-feira entre o líder da Coreia do Norte e o seu homólogo do Sul, Moon Jae-in, junto à linha que demarca os dois países no paralelo 38.

"Kim disse na cimeira (...) que procederá ao encerramento do local de testes nucleares em maio", referiu o porta-voz sul-coreano, citado pela France Press.

Pyongyang vai convidar peritos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para verificar o encerramento do centro de testes, de forma a "revelar o processo à comunidade internacional de modo transparente".

Kim Jong-un terá afirmado na altura que o presidente dos EUA irá perceber assim que ele "não é pessoa" para apontar mísseis contra os Estados Unidos. "Os EUA, apesar de inerentemente hostil para com a Coreia do Norte, vai perceber quando as conversações começarem que não sou o tipo de pessoa que vai usar armas nucleares contra o Sul ou os Estados Unidos através do Pacífico", terá dito o líder norte-coreano.

De acordo com o porta-voz da presidência sul-coreana, Kim Jong-un afirmou que "não há qualquer razão para termos armas nucleares ao mesmo tempo que sentimos dificuldades, se a confiança comum com os EUA é construída através de reuniões frequentes a partir de agora".

Kim Jong-un reafirmou ainda que não irá utilizar força militar contra o sul e falou sobre a necessidade da criação de um mecanismo institucional para prevenir problemas não intencionais.

De acordo com a Associated Press, a Coreia do Norte terá demonstrado também a vontade de reajustar os seus relógios com os da Coreia do Sul.

Em 2015, a Coreia do Norte criou o seu "tempo de Pyongyang", adiantando os seus relógios 30 minutos em relação a Seul. Cimeira com Trump nas próximas semanas

No sábado, o presidente dos EUA teve uma conversa ao telefone com o presidente da Coreia do Sul onde avaliaram o resultado do encontro de sexta-feira. Donald Trump afirmou que estava satisfeito com a decisão de desnuclearização e concordou com a necessidade de se avançar para a cimeira com a Coreia do Norte o mais rápido possível.



"Trump disse que são muito boas notícias não só para as duas coreias mas para todo o mundo", afirmou o porta-voz do presidente da Coreia do Sul.

No Twitter, o presidente dos EUA confirmou que teve uma "longa e muito boa conversa" com o líder sul-coreano.

Mais tarde, num comício no Michigan, o presidente dos EUA avançou que o encontro com Kim Jong-un poderá acontecer antes do inicialmente previsto. “Creio que vamos ter um encontro nas próximas três a quatro semanas”, afirmou Trump, considerando que “vai ser um encontro muito importante” onde vai ser discutida “a desnuclearização da península coreana”.