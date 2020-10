Coreia do Norte. Kim Jong-un garante em desfile militar ausência de casos de Covid-19

, declarou o Presidente norte-coreano durante um discurso no evento que assinalou o 75.º aniversário do seu partido.O líder disse estar grato por nenhum dos habitantes da Coreia do Norte ter contraído o vírus SARS-CoV-2. Apesar desta garantia, que já tinha dado anteriormente,Kim Jong-un tem vindo a participar em reuniões com altos funcionários do país para garantir que as apertadas medidas de controlo da pandemia se continuam a cumprir. Desde janeiro que as fronteiras da Coreia do Norte se mantêm encerradas.Alegadamente,, quer para sair quer para entrar. Ainda no mês passado, Jong-un lamentou a morte de um homem sul-coreano de 47 anos que entrou em águas da Coreia do Norte.

Kim Jong-un garante fortalecimento das forças militares para “auto-defesa”

O desfile militar que este sábado assinalou os 75 anos do Partido dos Trabalhadores foi marcado pela ausência de equipamentos de proteção individual de qualquer tipo e pela falta de distanciamento de segurança entre os participantes. Contou, porém, com menos pessoas do que o habitual.

O evento serviu também para exibir novos mísseis e armas. Especialistas garantem que mísseis balísticos intercontinentais foram alguns dos apresentados no desfile. Imagens de satélite das últimas semanas mostram milhares de pessoas a praticarem para o desfile deste sábado.

Não foi permitida a entrada a meios de comunicação social estrangeiros, pelo que os analistas estão a basear-se apenas nas fotografias e filmagens cedidas pela agência de comunicação detida pelo Governo norte-coreano para decifrarem os contornos do evento.Até osdurante a sua realização.Nas poucas imagens divulgadas, Kim Jong-un é visto com um fato cinzento a receber flores de crianças e a referir, mais tarde, que o seu país