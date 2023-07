Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao Mar do Japão

Também o Ministério da Defesa do Japão registou o novo disparo de um aparente míssil balístico norte-coreano, no primeiro deste tipo desde 15 de junho, indicando estar a reunir dados para avaliar se apresenta algum tipo de risco para o seu território.

Segundo Seul, o míssil percorreu mil quilómetros antes de se despenhar na água. O Governo japonês revelou que o míssil caiu a cerca de 250 quilómetros a oeste da ilha de Okushiri, na província de Hokkaido, no extremo norte do Japão, após um voo de 74 minutos que atingiu uma altitude e mais de seis mil quilómetros.



O lançamento ocorreu numa altura em que um general norte-americano se encontrava reunido, no Hawai, com homólogos da Coreia do Sul e do Japão.



Segundo o jornal britânico The Guardian, alguns especialistas afirmaram que a Coreia do Norte testou, provavelmente, o seu CBM Hwasong-18, um tipo de arma de combustível sólido que é mais difícil de detetar e intercetar do que outros ICBM de combustível líquido. Kim Jong-un já tinha afirmado que o Hwasong-18 era a sua arma mais poderosa.

Segundo avaliações de Seul e Tóquio, o míssil foi lançado num ângulo elevado, numa aparente tentativa de evitar os seus países vizinhos.



Foi o 12.º lançamento da Coreia do Norte este ano. Em abril, o regime testou o primeiro míssil balístico intercontinental de combustível sólido e, no final de maio, tentou, sem sucesso, lançar o primeiro satélite espião num veículo de lançamento. Seul relevou na passada semana que recuperou os destroços do satélite no oceano, que não tinham “qualquer unidade militar como satélite de reconhecimento”.



O lançamento desta quarta-feira surge depois de, nos últimos dias, a Coreia do Norte se ter queixado de atividades militares dos EUA, acusando de aviões espiões norte-americanos de violaram o espaço aéreo. O regime de Pyongyang condenou também a presença de um submarino norte-americano, com mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear, em águas sul-coreanas. "Ações claras e contundentes"

Kim Yo-jong, a irmã influente de Kim Jong-un, ameaçou na segunda-feira com consequências "chocantes" a atividade de reconhecimento dos EUA.



A irmã do líder da Coreia do Norte advertiu os Estados Unidos que Pyongyang responderá com "ações claras e contundentes" ao que qualificou como operações de "espionagem aérea".



Segundo Kim Yo-jong, o avião espião norte-americano sobrevoou a zona económica exclusiva oriental da Coreia do Norte oito vezes num dia, chegando a estar a cerca de 400 quilómetros da costa sudeste do país, e que foram enviados aviões de guerra para o afugentar.



Kim Yo-jong sublinhou que "um avião de reconhecimento estratégico da Força Aérea dos EUA realizou novamente o reconhecimento aéreo da parte oriental da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte) ao entrar nos céus da Zona Económica Especial (ZEE) acima da Linha de Demarcação Militar (MDL)", de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA.



O EUA e a Coreia do Sul rejeitaram as acusações da Coreia do Norte.



Pyongyang tem feito numerosas ameaças semelhantes em relação a alegadas atividades de reconhecimento dos EUA. As últimas declarações surgem no meio de uma animosidade acrescida devido à série de testes de mísseis que realizou este ano.

Depois do fracasso das negociações de desnuclearização de 2019, as tensões recrudesceram na Península Coreana.

Pyongyang rejeitou qualquer iniciativa de diálogo e realizou um número recorde de testes de mísseis, enquanto Seul e Washington retomaram as grandes manobras militares conjuntas e mobilizaram regularmente meios estratégicos dos EUA na região.



As resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a Coreia do Norte de usar tecnologia de mísseis balísticos, nomeadamente para o lançamento de satélites. O Conselho de Segurança, bem como vários países, impuseram sanções à Coreia do Norte devido aos seus programas de mísseis e de armas nucleares.



Os analistas afirmam que as imagens de satélites comerciais mostram que a Coreia do Norte deverá organizar demonstrações de força militar, incluindo um grande desfile, por ocasião do feriado de 27 de julho, que comemora a sua reivindicação de vitória na guerra da Coreia de 1950-53 contra os EUA, a Coreia do Sul e os seus aliados.

c/ agências