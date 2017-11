Coreia do Norte lança novo míssil balístico

RTP28 Nov, 2017, 18:42 / atualizado em 28 Nov, 2017, 20:03 | Mundo

A notícia de um novo lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte, foi confirmada por uma fonte do governo dos EUA, de acordo com a agência Reuters.



A agência de notícias sul-coreana, Yonhap, informou que o míssil voou para o leste de Pyongsong na província do Pyongai do Sul.



A estação de televisão japonesa, NHK, está a avançar que o míssil voou durante 50 minutos e caiu na zona económica exclusiva do Japão, segundo fontes governamentais.



O Pentágono diz que o míssil voou 1000 quilómetros antes de cair no mar do Japão e que não colocou em perigo nenhum território dos Estados Unidos ou dos seus aliados.



O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deverá falar aos jornalistas na Casa Branca às 03:00 PM Locais (20:00 em Lisboa).



A proteção cívil da ilha de Guam, onde está localizada uma base norte-americana, referiu no Facebook que o disparo não constitui uma ameaça.





A Coreia do Norte testou vários mísseis intercontinentais este ano, enquanto cresce a tensão sobre o seu programa nuclear.