Coreia do Norte lança novo míssil

Jorge Almeida - RTP 21 Mai, 2017, 10:08 / atualizado em 21 Mai, 2017, 11:29 | Mundo

"A Coreia do Norte disparou esta tarde um projétil não identificado em Pukchang na província de Pyongyang Sul", disse em comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas.



A Coreia do Norte lançou no passado domingo o "Hwasong-12", o projétil do programa de armamento que exibiu revelou melhor rendimento até à data.



O míssil percorreu quase 800 quilómetros e podia ter superado os 4.000 se tivesse sido lançado com um ângulo mais perpendicular, disseram especialistas. O projéctil caiu na costa leste da península coreana.







Este lançamento é o último de uma longa lista de testes de armamento que o regime do Kim Jong-un tem vindo a realizar e que geraram tensão na península coreana e um agravamento do tom de Washington desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca.



O governo japonês já fez saber que não pode continuar a tolerar estes sucessivos atos provocatórios.



O primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abesaid, afirmou que pretende levar o assunto à próxima cimeira do G7, em Itália.