Coreia do Norte. Meio-irmão de Kim Jong-un era "informador da CIA"

Wall Street Journal O jornal adiantou que o meio-irmão do líder norte-coreano teria viajado para a Malásia em fevereiro de 2017 para encontrar-se com o seu contacto da CIA. Foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur. Uma das câmaras de segurança no local mostravam, alegadamente, Kim Jong-nam com um agente norte-americano.





O jornal reportou ainda que Kim teria estado em contacto com serviços de segurança de outros países, como a China.





O norte-coreano terá sido envenenado com VX líquido, uma arma química extremamente tóxica. Duas mulheres, a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Houng foram acusadas de esfregar o líquido no rosto de Jong-nam. Após dois anos detidas, foram libertadas em março e maio deste ano. Negam ter assassinado Kim, argumentando que pensavam estar a participar numa partida para um canal de televisão.



Kim Jong-nam era o favorito na linha de sucessão, mas acabou exilado, em 2001, quando tentou visitar a Disneyland em Tóquio com um passaporte falso. Tornou-se num crítico do regime desde então.



Preterido em favor do meio-irmão Kim Jong-un, viveu maioritariamente em Macau e em Singapura. Em 2012 disse que não acreditava que o agora líder norte-coreano tivesse capacidades de liderança.





Novo relatório identifica locais de execuções sumárias





Um relatório da organização sul-coreana National Endowment For Democracy identificou 318 locais que foram utilizados durante décadas pelo Governo da Coreia do Norte para execuções públicas. O documento revela ainda as alegadas razões para as execuções e detalhes sobre as mesmas.



Intitulado de Intitulado de "Mapping the Fate of the Dead" ("Traçar o Destino dos Mortos"), o documento é resultado de 610 testemunhos de desertores norte-coreanos, compreendidos num espaço temporal de quatro anos. 83 por cento dos entrevistados tinha assistido a pelo menos uma execução, tendo o mais novo sete anos de idade.



As execuções sumárias ocorreram em mercados, escolas, montanhas, recintos desportivos, entre outros. Mais de mil pessoas podiam reunir-se para assistir, diz o relatório. Frequentemente, os familiares das vítimas, incluindo crianças, eram forçados a assistir.





"É um método base para incitar o medo e dissuadir os cidadãos de participarem em atividades indesejadas pelo regime".

As ofensas mais citadas foram homicídio ou tentativa de homicídio, roubo de cobre, tráfico humano, roubo de vacas e outras formas de propriedades ou até mesmo visualização de canais de televisão sul-coreanos.



A maioria das execuções aconteceu através de um pelotão de fuzilamento, que incluía por vezes três atiradores que disparavam em três rondas contra os corpos dos condenados. Alguns dos entrevistados afirmaram que os atiradores estavam bêbedos por vezes porque "matar é algo difícil de fazer emocionalmente", disse uma das testemunhas.



Contudo, o relatório indica que o número de execuções sumárias públicas parece estar a diminuir, o que poderá significar que Pyongyang está a operar com maior sigilo, uma vez que "pretende ganhar reconhecimento como um Estado normal".





As ligações agora avançadas pelo Wall Street Journal não foram, no entanto, confirmadas pela Agência Central de Informações (CIA). Contactada pelo jornal norte-americano, recusou dar quaisquer esclarecimentos, como era expectável.