Coreia do Norte prepara nova exibição provocatória de armamento e testes de mísseis

As dificuldades económicas crónicas da Coreia do Norte e a escassez de alimentos pioraram como resultado da pandemia de covid-19 e das sanções da ONU, embora o regime de Pyongyang tenha realizado um número recorde de testes de mísseis desde o ano passado, entre suspeitas de que os seus programas de armas são financiados por atividades cibernéticas ilegais e exportações de bens proibidos.

O Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul (NIS) disse a parlamentares sul-coreanos, num `briefing` à porta fechada, que a economia da Coreia do Norte encolheu entre 2020-2022 e o seu produto interno bruto no ano passado foi 12% menor do que em 2016, de acordo com Yoo Sang-bum, citado pela agência Associated Press, um dos legisladores que participou no `encontro.

Especialistas internacionais acreditam que a atual escassez de alimentos e os problemas económicos da Coreia do Norte são os piores desde que o líder Kim Jong Un assumiu o poder no final de 2011, mas dizem que não há sinais de fome iminente ou grande agitação da população que possa ameaçar o controlo do líder norte-coreano sobre os seus 26 milhões de habitantes.

O problema alimentar foi agravado pelas tentativas do Governo de restringir as atividades do mercado, diminuindo os rendimentos da população e por bloqueios relacionados com a pandemia que dizimaram o comércio externo, segundo grupos de monitorização da Coreia do Norte.

O NIS disse aos legisladores que, no primeiro semestre deste ano, a Coreia do Norte exportou secretamente cerca de 1,7 milhões de toneladas de carvão, mais de 300% face ao ano anterior, e 580 quilos (1.280 libras) de ouro, um aumento de 50%, ambos em violação das sanções da ONU, de acordo com o relato de Yoo.

Estima-se que a Coreia do Norte tenha desviado mais de 1,5 mil milhões de dólares (1,37 mil milhões de euros) em ativos virtuais desde 2015, disse também o deputado.

O NIS tem um histórico irregular em relatar acontecimentos na Coreia do Norte, uma das nações mais secretas do mundo, mas geralmente é mais confiável do que grupos civis de monitorização.

A `secreta` sul-coreana também adiantou que Kim deve retomar os testes de armas em resposta aos grandes exercícios militares anuais dos Estados Unidos e Coreia do Sul que começam na próxima semana e uma cimeira trilateral (Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão) em Camp David, na sexta-feira.

O NIS indicou que detetou atividades extraordinariamente elevadas numa instalação norte-coreana que produz mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido e noutro local com combustível líquido, afirmou Yoo.

A par disso, a Coreia do Norte também pode tentar lançar um satélite espião no final de agosto ou início de setembro para marcar o 75.º aniversário do país em 09 de setembro, ainda de acordo com o parlamentar, transmitindo informações do NIS, e instalou uma antena terrestre adicional para receber dados de satélite.

Seria a segunda tentativa da Coreia do Norte de colocar um satélite em órbita. Na primeira, no final de maio, o foguetão caiu no oceano logo após a descolagem.

A comunicação social estatal norte-coreana disse que o foguetão perdeu força na separação, entre a primeira e segunda fases do lançamento.

Kim prometeu desenvolver uma série de sistemas de armas de alta tecnologia, incluindo um satélite de reconhecimento militar em resposta ao que a Coreia do Norte considera ameaças militares dos Estados Unidos.