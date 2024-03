A Coreia do Norte testou o motor para um novo tipo de míssil hipersónico de alcance intermédio. A informação foi divulgada pela agência central de notícias do país.

O próprio Kim Jon Un, líder norte-coreano, supervisionou o teste que decorreu na principal estação de lançamento de satélites, perto da costa oeste



O teste terá sido um sucesso e permitirá completar o desenvolvimento do novo míssil balístico.



Kim saudou o valor estratégico militar do sistema e, disse que é melhor que os inimigos do país, conheçam a capacidade de defesa da Coreia do Norte.