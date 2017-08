Coreia do Norte pronta a ensinar EUA "grave lição"

RTP 07 Ago, 2017, 12:58 / atualizado em 07 Ago, 2017, 12:58 | Mundo

Num documento com declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros RiYong-ho, que foi distribuído aos jornalistas em Manila, a Coreia do Norte diz que as novas sanções das Nações Unidas são “fabricadas” e que a ONU abusou da sua autoridade.



O regime norte-coreano advertiu que haverá lugar a “fortes medidas de acompanhamento” e atos de justiça.



O documento diz ainda que os testes balísticos com misseis intercontinentais em julho provaram que os Estados Unidos estão ao alcance do poderio da Coreia do Norte e argumenta que esses misseis são um meio legítimo de autodefesa.



Já esta segunda-feira, a Coreia do Norte se tinha insurgido contra as sanções da ONU, num comunicado publicado na agência noticiosa oficial KCNA. Os norte-coreanos consideraram uma “violenta violação da nossa soberania” a nova vaga de sanções adotadas por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU.



"Pyongyang não recuará um único passo no reforço do [seu] poderio nuclear", refere o texto, reiterando que nunca vai colocar o programa nuclear na mesa das negociações enquanto os EUA mantiverem uma política hostil para com a Coreia do Norte.



“Não há maior erro do que os EUA acreditarem que o seu território está seguro do outro lado do oceano”, refere a KCNA.



A Coreia do Norte garante que vai adotar “uma ação justa” em resposta às sanções, descrevendo as sanções da ONU como um “crime” pelo qual os Estados unidos vão pagar “milhares de vezes”.



As sanções impostas pela ONU por o regime de Pyongyang continuar os testes com misseis balísticos contrariando as deliberações internacionais, podem vir a reduzir em um terço as receitas das exportações da Coreia do Norte. Se esta nova resolução da ONU for respeitada, deverá privar Pyongyang de receitas anuais na ordem dos mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros).



Proposta pelos Estados Unidos, a resolução 2371 visa interditar as exportações norte-coreanas, sobretudo carvão, ferro e pesca, para pressionar Pyongyang a negociar, após o lançamento de dois mísseis intercontinentais em julho.