Coreia do Norte realizou teste com míssil hipersónico

O míssil foi disparado da costa oriental.





Pyongyang continua a utilizar o desenvolvimento de armas para obrigar os EUA e a Coreia do Sul a sentarem-se à mesa das negociações.





Ao contrário dos mísseis balísticos, que voam até ao Espaço antes de regressarem em trajetórias verticais sobre o alvo, os mísseis hipersónicos voam em direção aos alvos a baixa altitude e a alta velocidade. Podem chegar a mais de seis mil quilómetros por hora, ou seja, mais de 6 vezes a velocidade do som.





Apesar deste teste, a Coreia do Sul, que monitoriza as ações norte-coreanoas com máxima atenção, já veio dizer que se tratou de um primeiro teste com este tipo de mísseis estando por isso ainda longe qualquer possibilidade de ser utilizado em combate.





A Coreia do Norte diz que o desenvolvimento deste tipo de armamento aumenta as capacidades de defesa do país. Consideram que os mísseis hipersónicos são uma "arma estratégica".





Os mísseis hipersónicos são considerados a nova geracão de armas. A enorme velocidade pode ser utilizada para roubar aos adversários tempo de reação em caso de conflito militar.





Até agora, só a China, EUA e Rússia tinham desenvolvido este tipo de arma.





Tudo indica que, pelo menos na intenção, a Coreia do Norte entrou nesta corrida.