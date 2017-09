Partilhar o artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima Imprimir o artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima Enviar por email o artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima Aumentar a fonte do artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima Diminuir a fonte do artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima Ouvir o artigo Coreia do Norte: Reavaliada potência de ensaio nuclear para 16 vezes superior à bomba de Hiroshima

Tópicos:

Hiroshima, Japão, Punggye, Tratado,