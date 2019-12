Coreia do Norte recusa-se a falar de desnuclearização com os Estados Unidos

disse o responsável no comunicado disponibilizado à agência Reuters.





Kim Song, embaixador da Coreia do Norte junto das Nações Unidas, considerou que o “diálogo sustentado e substancial” procurado pelos Estados Unidos foi “um truque” para efeitos de política doméstica, mais concretamente a pensar na reeleição em 2020.





As declarações surgem um dia depois de Pyongyang ter voltado aos ataques verbais contra o Presidente norte-americano , com um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros a classificar Donald Trump como “um velhote na sua decadência”.





Não houve até agora reação por parte do Departamento de Estado às declarações do embaixador norte-coreano.







, nomeadamente com as cimeiras de Singapura e Hanói, em junho de 2018 e em fevereiro deste ano, respetivamente.





Para além destas duas cimeiras e das várias reuniões de ambas as equipas de negociação, Trump e Kim estiveram reunidos em junho último na Zona Desmilitarizada na fronteira entre as Coreias (DMZ). Na altura, o Presidente norte-americano fez uma deslocação surpresa a Panmunjom depois de ter participado na cimeira do G20, que decorreu em Osaka, no Japão.





A Coreia do Norte tem sido veemente ao exigir aos Estados Unidos para que mudem a sua posição quanto à desnuclearização, bem como na exigência de levantamento de sanções. Kim Jong-un já avisou mesmo que, se Washington não mudar de ideias, Pyongyang irá seguir “um novo caminho” no próximo ano.





De recordar que anteriormente a estas tentativas de negociação, até ao final de 2017, a Coreia do Norte realizou vários testes de mísseis balísticos de longo alcance.





Na última terça-feira, o Ministério norte-coreano dos Negócios Estrangeiros exigia a Washington a mudança nas “políticas hostis” e salientou que caberia a Washington decidir que “prenda de Natal” iriam receber no final deste ano.







