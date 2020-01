Coreia do Norte suspende todas as rotas aéreas e ferroviárias com a China

Athit Perawongmetha, Reuters

A Coreia do Norte decidiu suspender todas as rotas aéreas e ferroviárias com a China a partir de hoje, para impedir a propagação do coronavírus de Wuhan, disse o embaixador britânico em Pyonyang, Colin Crooks.