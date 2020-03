Coreia do Norte testa dois novos mísseis

Os chefes de Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) afirmaram acreditar que os “mísseis balísticos são de curto alcance”, acrescentando que os projéteis “voaram 240 km e alcançaram uma altitude de 35 km antes de caírem no mar, dividindo a península coreana e o Japão”.O Ministério da Defesa japonês referiu que não foi detetado nenhum míssil no seu território ou na zona económica exclusiva. Além disso, foi mencionado também que não existem relatos de danos em navios ou aviões na área.Segundo a agência sul-coreana Yonhap, “estes foram os primeiros lançamentos realizados pela Coreia do Norte desde o final de novembro”.A Coreia do Norte continuou com os treinos militares tendo a supervisão do líder do país, Kim Jong-un, na sexta-feira passada.

O líder norte-coreano ameaçou que o mundo viria a “testemunhar uma nova arma estratégica num futuro próximo”.



No início do ano, Kim Jong-un disse que iria terminar com a suspensão dos testes de mísseis nucleares e de longo alcance, uma vez que as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte pararam.A última vez que a Coreia do Norte fez um teste com mísseis foi em novembro de 2019, quando afirmou estar a testar um “super lançador de múltiplos mísseis”.De acordo com a deliberação do Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte está proibida de disparar mísseis balísticos. No passado, lançou armamento que possui a capacidade de atingir o continente americano.

Negociações permanecem paralisadas



Em 2018, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong-un estiveram em conversações em Singapura com o objetivo de desnuclearização, apesar das diversas contestações.Em fevereiro de 2019, Kim encontrou-se novamente com Trump no Vietname. Contudo, as negociações foram encerradas e terminaram mais cedo, sem qualquer acordo.A Coreia do Norte realizou vários testes de armas menos potentes no final de 2019, que foram vistos como uma tentativa de pressionar os EUA a fazer cedências.Todavia, Washington recusou-se a suspender as sanções, insistindo que a Coreia do Norte deve primeiro abandonar completamente o seu programa nuclear.