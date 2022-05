Coreia do Norte testa mísseis balísticos após visita de Joe Biden à Ásia

Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano referiu que um primeiro míssil supostamente lançado por volta das 6h00 pela Coreia do Norte, de uma região perto da capital, terá atingido uma altura máxima de 540 quilómetros e voado cerca de 360 quilómetros em direção a leste.







Meia hora mais tarde, foi lançado um segundo míssil, que as autoridades de Seul não têm a certeza de que se trate de um ICBM, e que terá desaparecido ao fim de sobrevoar 20 quilómetros.

ameaça à “paz, estabilidade e segurança do Japão e da comunidade internacional”. Segundo a mesma fonte, Pyongyang está a testar tecnologia que deverá permitir que os mísseis sejam manobrados após o lançamento, incluindo "tecnologia de deslizamento hipersónico", o que dificultaria a interceção por parte de sistemas de defesa antimísseis.

O Ministério japonês da Defesa, citado pela BBC , criticou os testes balísticos considerando-os “não aceitáveis” e uma. Segundo a mesma fonte,, o que dificultaria a interceção por parte de sistemas de defesa antimísseis.

Perto das 7h00 foi disparado, acrescentou o comunicado.O comunicado refere ainda que os militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul dispararam dois mísseis terra-superfície em resposta aos lançamentos norte-coreanos, para demonstrar as capacidades de ataque dos aliados.

Primeiro lançamento de um ICBM desde março

Estes testes balísticos foram confirmados, por Seul, logo após a primeira viagem do presidente norte-americano à Ásia, que incluiu uma visita à Coreia do Sul. Considerando a vizinha do Norte uma ameaça, os líderes norte-americano e sul-coreano, Yoon Suk-yeol, emitiram uma nota conjunta na qual referem que serão reforçados os exercícios militares para enfrentar Pyongyang.





"À luz da evolução da ameaça colocada pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC), os dois líderes concordam em iniciar discussões para expandir o âmbito e a escala dos exercícios e treinos militares conjuntos na Península Coreana e à volta desta", refere a declaração.



Durante a visita de Biden, as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul já tinham alertado para a elevada probabilidade de serem disparados mísseis ou realizados testes balísticos na Coreia do Norte a qualquer momento. As imagens de satélite indicavam, aliás, que enquanto o presidente norte-americano estava na região, Pyongyang se preparava para realizar testes nucleares.



Se se confirmar, este será o primeiro lançamento de um ICBM desde março e totalizam-se os 18 disparos norte-coreanos desde o início do ano.