Coreia do Norte testa mísseis capazes de transportar armas nucleares táticas

Segundo a imprensa estatal norte-coreana, os mísseis estão equipados para transportar bombas nucleares táticas.A Coreia do Norte efetuou recentemente testes de mísseis balísticos, que descreveu como simulacros nucleares táticos que simularam a retirada de aeroportos e instalações militares em toda a vizinha Coreia do Sul.

Os analistas já tinham alertado que o regime de Kim Jong-un tinha concluído os preparativos para outro ensaio nuclear.

Kim Jong-un expressou “grande satisfação” com os testes para melhorar a eficiência dos mísseis de cruzeiro. Com a KCNA a afirmar que tinham sido “destacados unidades do Exército Militar da Coreia para a operação de mísseis nucleares táticos”.O líder norte-coreano frisou ainda que as forças de combate nuclear do país estavam “totalmente preparadas para a guerra real” e que os testes “eram mais um aviso para os inimigos do país”.Segundo a KCNA, “Kim Jong-un salientou que devemos concentrar todos os esforços no desenvolvimento interminável e acelerado das forças nacionais de combate nuclear”.

Pyongyang não está proibida pela ONU de testar mísseis cruzeiros, mas todos os lançamentos balísticos violam sanções e são tipicamente assinalados por Seul e Tóquio. Nem a Coreia do Sul ou o Japão alertaram para o teste de quarta-feira.

Kim fez da aquisição de armas nucleares táticas – armas mais pequenas e mais leves concebidas para uso em campo de batalha –, uma prioridade máxima no Congresso do partido em janeiro de 2021. Este ano prometeu desenvolver as forças nucleares da Coreia do Norte a grande velocidade.“O último teste significa que a Coreia do Norte está a operar capacidade máxima nuclear tática em mísseis de cruzeiro, que são mais difíceis de detetar pelo seu voo em baixa altitude”, disse Hong Min, do Instituto para a Unificação Nacional da Coreia, à AFP.”, acrescentou.Hong Min salientou ainda que “os mísseis de cruzeiro também podem ter trajetórias de voo irregulares, tornando-os mais difíceis de intercetar”.A Coreia do Norte reviu as leis nucleares no mês passado para permitir ataques preventivos, com Kim a declarar o país como uma potência nuclear irreversível” – pondo efetivamente fim à possibilidade de negociações sobre o seu arsenal.Desde a revisão da lei por Pyongyang, Seul, Tóquio e Washington intensificaram os exercícios militares combinados, incluindo o envio, por duas vezes, de um porta-aviões norte-americano de propulsão nuclear para a área. O que enfureceu Kim, que vê tais exercícios como ensaios de uma eventual invasão.Numa resposta aos exercícios militares da Coreia do Sul, Japão e EUA, Pyongyang “decidiu organizar exercícios militares sob a simulação de uma guerra real” que atingiu os portos, aeroportos e instalações do comando militar da Coreia do Sul, avançou a KCNA.As unidades militares norte-coreanas envolvidas na “operação bombas táticas encenarem exercícios militares de 25 de setembro a 9 de outubro para verificar e avaliar a capacidade de dissuasão de guerra e contra-ataque nuclear”, acrescentou a agência.Segundo o, “para os analistas, as declarações da KCNA sobre os recentes testes do país são invulgares uma vez que os meios de comunicação estatais não comentam rotineiramente os lançamentos e indicam que Pyongyang está preocupado com os recentes exercícios militares conjuntos liderados pelos EUA”.