Coreia do Norte testa míssil antes de reunião de emergência da ONU

", informou a agência noticiosa KCNA da Coreia do Norte.", disse a agência oficial.Uma foto do míssil foi publicada no jornal oficial Rodong Sinmun.O novo lançamento parece ser uma provocação antes da reunião desta sexta-feira do Conselho de Segurança para discutir o anterior lançamento de mísseis de Pyongyang, que os norte-coreanos afirmam ser hipersónico.A reunião de emergência deveria ter tido lugar na quinta-feira, mas foi adiada para hoje na sequência de um pedido da China e da Rússia.Em 2017, por iniciativa da administração de Donald Trump, o Conselho de Segurança tinha adotado pesadas sanções económicas contra Pyongyang após um teste nuclear e testes de mísseis.Na segunda-feira, pouco depois de a Coreia do Norte ter disparado o míssil, descrito como hipersónico, o embaixador da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, disse à Assembleia Geral anual da ONU que o seu país tinha o "direito legítimo" de testar armas e "reforçar (as suas) capacidades de defesa".

Para o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, a Coreia do Norte promove a "instabilidade e insegurança".