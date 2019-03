Partilhar o artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema Imprimir o artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema Enviar por email o artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema Aumentar a fonte do artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema Diminuir a fonte do artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema Ouvir o artigo Coreia do Norte vai hoje a votos para eleger deputados da Assembleia Popular Suprema

Tópicos:

Hanói Donald Trump, Kim Jong, Kim Yong, Popular Suprema Seul,