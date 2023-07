Coreia do Sul afirma que libertação de água de central de Fukushima cumpre normas

As autoridades sul-coreanas anunciaram a própria revisão científica do plano de descarga, que se baseia nos resultados de uma inspeção no local da central nuclear durante uma visita realizada no final de maio, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

"A análise foi realizada com base na premissa de que o plano de descarga da Tokyo Electric Power será executado como planeado", disse o ministro da coordenação das políticas governamentais, Bang Moon-kyu, em conferência de imprensa, numa referência à operadora da central.

De acordo com a análise, a tecnologia do Sistema Avançado de Processamento de Líquidos (ALPS), que trata a água antes da descarga, removendo quase todas as substâncias radioativas, exceto o trítio, um isótopo natural do hidrogénio, melhorou e estabilizou progressivamente, de modo que os níveis de radionuclídeos estão dentro dos limites permitidos.

Com base nestes dados, Seul disse acreditar que, à medida que as correntes oceânicas dispersam a água contaminada, os materiais radioativos tornar-se-ão quase indetetáveis nas costas sul-coreanas e os níveis de trítio estariam dentro dos limites.

O Governo do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, aproveitou a ocasião para voltar a sublinhar o respeito pelo relatório da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), que esta semana emitiu um relatório a dar "luz verde" ao plano do Japão de despejar no mar as águas contaminadas de Fukushima, afirmando que o programa do Executivo japonês "cumpre as normas" a nível internacional.

O diretor-geral da AIEA sublinhou que a libertação da água, depois de submetida ao sistema ALPS, tem um "baixo impacto radiológico" na população e no ambiente.

O relatório foi apresentado ao fim de cerca de dois anos de trabalho dos especialistas da AIEA, que analisaram as normas de segurança japonesas, para garantir proteção e segurança.

Tóquio insiste que a reconstrução da central é indispensável, o que implica a aquisição de mais espaço nos reservatórios onde a água é armazenada, sobretudo tendo em conta a preocupação de alguns especialistas que receiam que estes possam ruir em caso de novo desastre natural, 12 anos depois da catástrofe nuclear de 2011.