Partilhar o artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte Imprimir o artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte Enviar por email o artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte Aumentar a fonte do artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte Diminuir a fonte do artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte Ouvir o artigo Coreia do Sul com submarino mais sofisticado até à data para responder ao Norte

Tópicos:

DAPA, Daewoo Shipbuilding &, Seul,