Coreia do Sul corta partilha de informações militares com Japão

Carlos Santos Neves - RTP23 Ago, 2019, 09:06 | Mundo

Na base desta decisão de Seul está uma contenda comercial com o Governo japonês, que revogou, nas últimas semanas, um estatuto especial que agilizava exportações para a Coreia do Sul. Em concreto, Tóquio impôs restrições à exportação de semicondutores para a indústria tecnológica sul-coreana.O GSOMIA, firmado há três anos por Seul e Tóquio, seria automaticamente renovado no próximo sábado. Cai agora por terra.





O vice-diretor do Conselho de Segurança Nacional da Presidência da Coreia do Sul, Kim You-geun, veio acusar o Japão de ter introduzido uma “grave alteração” ao contexto das relações bilaterais, com repercussões na cooperação bilateral em matéria militar.



“Nesta situação, determinámos que não serviria o nosso interesse nacional manter um acordo que assinámos com o objetivo de trocar informação militar que é sensível para a segurança”, afirmou, em conferência de imprensa, Kim You-geun, referindo-se ao Acordo para a Segurança Geral de Informação Militar (GSOMIA, na sigla em inglês).



Perante esta tomada de posição, o ministro japonês da Defesa, Takeshi Iwaya, acusou o Governo sul-coreano de negligenciar a ameaça crescente do programa de mísseis balísticos do regime norte-coreano.



“Os repetidos testes de mísseis da Coreia do Norte ameaçam a segurança nacional e a cooperação entre o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos é crucial. Exortamo-los fortemente a tomarem uma decisão sábia”, retorquiu Iwaya.



À partida para a cimeira do G7, que terá início no sábado em Biarritz, no sul de França, o Presidente japonês, Shinzo Abe, acusou, por sua vez, a Coreia do Sul de minar a confiança bilateral.

O conflito



Os sul-coreanos consideram que os japoneses estão fazer do comércio um campo de batalha de um diferendo histórico sobre o domínio que o país do Sol nascente exerceu sobre a Península Coreana, de 1910 a 1945. Algo que Tóquio rejeita em toda a linha.O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão convocou o embaixador sul-coreano em Tóquio para expressar descontentamento com o abandono do GSOMIA.



O Japão dá como resolvida a questão das compensações pela ocupação desde 1965, ano da assinatura de um tratado para a reabilitação das relações entre os dois países. Em 2018, porém, o Supremo Tribunal da Coreia do Sul determinou que este instrumento bilateral ignorou direitos individuais a indemnizações, ordenando mesmo compensações a sul-coreanos por trabalho forçado.



Este é um mal-estar que cobre várias frentes, incluindo o turismo, os laços culturais e até o desporto.



Já esta semana as autoridades sul-coreanas haviam admitido a possibilidade de montar instalações próprias para as refeições dos seus atletas nos próximos Jogos Olímpicos, em Tóquio; foram ao ponto de invocar o receio de que lhes pudesse ser fornecida comida “contaminada” de Fukushima, onde em março de 2011 ocorreu um desastre nuclear.



O secretário de Estado norte-americano expressa “desapontamento”, exortando japoneses e sul-coreanos a manterem abertos os canais de diálogo. Na perspetiva de Mike Pompeo, “não há dúvida de que os interesses partilhados por Japão e Coreia do Sul são importantes e de que são importantes para os Estados Unidos da América”.



c/ agências