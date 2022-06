Coreia do Sul e EUA fazem demonstração de força aérea em nova resposta a Pyongyang

Os aliados enviaram os jatos – caças sul-coreanos F-35A, F-15K e FK-16 e um caça norte-americano F-16 – para, na Coreia do Sul, na manhã desta terça-feira.A manobra acontece apenas dois dias depois do lançamento de oito mísseis balísticos de curto alcance pela Coreia do Norte.“Acontra qualquer provocação da Coreia do Norte, revelando as suas capacidades e postura conjuntas de defesa através desse voo de demonstração de força aérea”, declarou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.Os voos realizaram-se entre receios de que Pyongyang esteja a preparar-se para levar a cabo um novo teste com armas nucleares.Receios esses que se intensificaram na segunda-feira, quando a Agência Internacional de Energia Atómica avançou queO alerta chegou depois de, no mês passado, uma avaliação das agências militares e de inteligência dos EUA indicar que a Coreia do Norte poderá estar pronta para retomar os testes nucleares subterrâneos em Punggye-ri, com base em imagens de satélite que mostram sinais de atividade de funcionários e de veículos no local.

Punggye-ri, local onde foram realizados todos os seis testes nucleares da Coreia do Norte até ao momento, foi parcialmente desmantelado em 2018 após um acordo entre Pyongyang, Washington e Seoul.

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte foi proibido pelas Nações Unidas e Pyongyang não testa uma arma nuclear desde 2017. Este ano, porém,, incluindo mísseis balísticos intercontinentais que poderiam atingir o continente americano.Ainda esta terça-feira a subsecretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, lançou a ameaça de uma "resposta rápida e contundente" caso o regime norte-coreano parta para um novo ensaio nuclear., recordou.Na segunda-feira, a Coreia do Sul e os Estados Unidos responderam com o lançamento de oito mísseis. A manobra realizou-se apenas um dia depois de a Coreia do Norte ter disparado também oito mísseis balísticos, numa escalada dos testes com este tipo de armamento.