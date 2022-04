Coreia do Sul e EUA iniciam manobras para exercício militar anual

Os dois países iniciaram o exercício de formação de pessoal de gestão de crises, que antecede o início do treino combinado do posto de comando (CCPT), disseram fontes militares sul-coreanas à agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap.O exercício de gestão de crise, conduzido pelos chefes do Estado-Maior conjunto da Coreia do Sul (JCS), envolve simulações de cenários anteriores à guerra, enquanto o CCPT é uma simulação baseada em computador, que pode ou não envolver a utilização de meios militares no terreno, com base nos planos de contingência de guerra dos dois aliados.Analistas disseram acreditar que, nesta ocasião, Seul e Washington podiam considerar a realização de exercícios no terreno para enviar uma mensagem a Pyongyang, que realizou um número recorde de lançamentos de mísseis, 12 este ano, incluindo o primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM) em cinco anos.Em 2017, Washington destacou três porta-aviões para as águas ao largo da península, quando Pyongyang realizou o mesmo número de testes ICBM.O Instituto Naval dos EUA confirmou, no "site", que o porta-aviões a propulsão nuclear já se encontra no mar do Japão, águas que as duas Coreias identificam como mar de Leste.O regime de Kim Jong-un prepara-se para celebrar, na sexta-feira, o 110.º aniversário do nascimento do fundador Kim Il-sung, avô do atual líder, com um desfile militar em grande escala, durante o qual poderá exibir novo armamento.