Coreia do Sul quer ajudar a levantar sanções, mas avisa sobre desnuclearização norte-coreana

Lusa10 Jan, 2019, 07:50 | Mundo

"Medidas correspondentes deveriam ser concretizadas para facilitar a continuação dos esforços de desnuclearização da Coreia do Norte", acrescentou Moon Jae-in, citando, por exemplo, a aceitação dos Estados Unidos de um "regime de paz" e uma declaração formal que coloque um ponto final na Guerra da Coreia (1950-1953).

Moon Jae-in referiu-se ainda a dois projetos de cooperação entre os dois países no Monte Kumgang, na Coreia do Norte, e no complexo industrial de Kaesong, no norte da fronteira, foram suspensos na última década, juntamente com outros projetos semelhantes devido à pretensão norte-coreana de investir no seu programa nuclear.

"Congratulamo-nos com a intenção da Coreia do Norte de retomar a sua operação sem condições ou compensação", disse Moon.

"A minha administração vai cooperar com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, para resolver as questões restantes, como sanções internacionais, o mais rápido possível", explicou.

As declarações de Moon foram feitas após o regresso do líder norte-coreano de uma viagem de quatro dias a Pequim, que incluiu um encontro com o Presidente chinês Xi Jinping.