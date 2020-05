Coreia do Sul regista 18 novos casos

A maioria dos novos casos está relacionada com bares e discotecas em Itaewon, zona de entretenimento da capital sul-corena, tendo o Governo emitido já uma ordem de encerramento, por um mês e em todo o país, para este tipo de estabelecimentos.

Pelo menos 15 casos estão relacionados com um homem de 29 anos que frequentou três discotecas em Itaewon, no sábado passado, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, que não adiantou mais pormenores.

Posteriormente, o indivíduo testou positivo para o novo coronavírus, deixando as autoridades em alerta sobre um possível surto na área metropolitana de Seul, onde vivem 51 milhões de pessoas.

O primeiro-ministro sul-coreano, Chung Sye-kyun, afirmou já que o Governo vai empregar "todos os recursos possíveis" para encontrar e isolar portadores do vírus.

Uma diminuição do número de casos da covid-19, nas últimas semanas, levou as autoridades a decidirem reiniciar faseadamente as aulas, a começar nas escolas do ensino secundário já na quarta-feira.

A Coreia do Sul registou, desde o início da epidemia, 256 mortes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 272 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.