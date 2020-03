Coreia do Sul regista aumento de infeções

Um total de 147 novos casos foram detetados na sexta-feira, elevando o número oficial de infeções no país para 8.799, segundo dados divulgados hoje pelo Centro Coreano para Controle e Prevenção de Doenças (KCDC).

Este é o segundo maior número desta semana, depois dos 152 casos diagnosticados na quarta-feira.

O número de mortos no país é agora superior a 100.

O ritmo da propagação do coronavírus abrandou acentuadamente a partir da segunda semana de Março, quando as autoridades sul-coreanas completaram os testes para os estimados 210.000 membros da seita cristã Shincheonji.

Mas as autoridades do país asiático permanecem em alerta para novos surtos de infeção, incluindo um call center no distrito de Guro, em Seul, e vários lares de idosos na cidade de Daegu (onde Shincheonji está baseado) e na vizinha província de Gyeongsang Norte.