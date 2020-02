Coreia do Sul reporta 144 novos casos e número de mortos ascende a 10

Entre os 144 novos casos, 127 surgiram na cidade de Daegu e na província vizinha de Gyeongsang, no norte do país. Trata-se da área mais afetada na Coreia do Sul, somando 851 casos, num total de 977 a nível nacional, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de doenças contagiosas da Coreia do Sul.

Seis novos casos foram registados em Seul, sete na província vizinha de Gyeonggi e oito em Busan, a segunda cidade mais populosa do país.

Duas mortes ocorreram nas últimas 24 horas: uma mulher de 68 anos que foi hospitalizada em Chilgok, no Norte, e um homem de 58 anos que estava no hospital Daenam, em Cheongdo, um condado adjacente a Daegu.

Este último hospital concentra sete dos dez mortos e está a tratar 113 infetados, a maioria parte da igreja cristã Shincheonji, que soma 501 seguidores entre os infetados a nível nacional.

Shincheonji prometeu dar ao Governo uma lista com todos os seus seguidores na Coreia do Sul, calculados em cerca de 200.000 em todo o país. O executivo disse que planeia submeter todos os fiéis a exames físicos.

As autoridades de saúde sul-coreanas mantêm sob observação 13.880 pessoas em todo o país.

O Partido Democrata (PD), partido no poder, disse estar a planear restringir a movimentação de pessoas nas regiões mais afetadas, mas excluiu um bloqueio total, como o que foi feito em Wuhan, cidade no centro da China de onde a doença é originária.

O Governo proibiu ainda jornalistas que visitaram Daegu de entrar na Casa Azul, a residência presidencial em Seul.

Em comunicado, o executivo pediu ainda aos moradores de Daegu e a todos os que visitaram a cidade recentemente para que evitem "atividades fora de casa por pelo menos duas semanas".

Vários eventos importantes foram já adiados no país, como o campeonato mundial de ténis de mesa, originalmente marcado para entre 22 e 29 de março, em Busan, e que vai agora realizar-se entre os dias 21 e 28 de junho.

O surto de Covid-19 provocou já 2.705 mortos a nível global, a maioria na China.