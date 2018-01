Coreias dialogam para aliviar tensão militar na fronteira

RTP09 Jan, 2018, 17:57 | Mundo

O governo sul-coreano anunciou também que foi restabelecida uma linha telefónica militar que havia sido suspensa há dois anos. Apesar dos avanços entre os dois países, o Norte continua a não aceitar encetar conversações sobre desnuclearização.



Depois do regresso às conversações entre as duas Coreias, os dois países lançaram um comunicado em conjunto onde descreveram os avanços diplomáticos que realizaram na primeira reunião mantida nos últimos dois anos.



A grande novidade é que a Coreia do Norte anunciou que vai enviar uma delegação de alto nível aos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, e que vão decorrer em fevereiro.



Na comitiva vão estar atletas, apoiantes, espetadores, uma equipa de taekwondo e alguns jornalistas, com o Sul a providenciar regalias e instalações à equipa do Norte.



A agência de notícias sul-coreana, Yonhap, anunciou que existiram novos avanços em outros assuntos-chave entre os dois países, sem especificar quais são. No entanto, sabe-se que houve abertura por parte da Coreia do Sul para discutir outros assuntos importantes.



Matérias como a junção de atletas norte e sul coreanos na marcha que marca o início dos Jogos Olímpicos ou a reunião entre familiares separados pela Guerra da Coreia são pontos que o Sul quer dialogar com o vizinho do Norte, que ainda não deu resposta.



Depois do anúncio da Coreia do Norte, uma fonte próxima da Casa Branca revelou à Reuters que Donald Trump também vai enviar uma delegação de alto nível para os Jogos Olímpicos de inverno na Coreia do Sul.



De acordo com essa mesma fonte, o envio de uma comitiva para a Coreia do Sul é uma grande oportunidade para mostrar à Coreia do Norte o valor do fim do isolamento internacional do país, rumo à desnuclearização.