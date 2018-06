Coro de crianças sírias desiste de viagem aos EUA devido às políticas de Trump

RTP29 Jun, 2018, 16:06 | Mundo

A participação do grupo no festival vai ser através de um vídeo previamente gravado que irá ser exibido no Kennedy Center | Khaled al-Hariri - Reuters

O grupo conhecido por “Toronto-based Nai Kids Choir”, composto por 60 crianças sírias, foi convidado a participar no “Serenade Choral Festival”, em Washington, no Kennedy Center.



O sentimento de entusiamo pelo convite de participação no prestigiado festival internacional rapidamente passou a medo quando se aperceberam de possíveis complicações.



A maioria das crianças, de idades compreendidas entre os cinco e os 15 anos, vive no Canadá há dois anos. No entanto, Fei Tang, fundador do grupo “Toronto-based Nai Kids Choir”, explica que alguns pais temem que as crianças sejam impedidas de atravessar a fronteira por recentemente ter sido aprovado o decreto anti-imigração de Donald Trump, proibindo a entrada de cidadãos de sete países em território norte-americano. A Síria é um dos países incluídos no decreto.







“Isso não é algo que queiramos arriscar”, afirmou Tang. “É demasiado, considerando o que essas crianças já passaram”.





Segundo o The Guardian , outros coros de países incluídos no decreto anti-imigração de Trump já foram impedidos de atravessar a fronteira Canadá-Estados Unidos.O grupo coral canadiano decidiu não arriscar e cancelar a viagem. A sua participação no festival vai ser através de um vídeo previamente gravado que irá ser exibido noO objetivo do vídeo, segundo Tang, é explicar às crianças que os motivos que levaram ao cancelamento da viagem são políticos e não pessoais.“Claro que não se fala de política com as crianças, mas quando elas perguntaram a razão para estarmos a gravar um vídeo, nós respondemos que os americanos as amam e queriam que elas estivessem presentes. Só que o senhor Trump não nos quer lá”, explica o fundador do grupo.“Enviamos, por isso, o nosso amor através das nossas músicas”, conclui Fei Tang.