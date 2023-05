Coroação `modernizada` de Carlos III reflete evolução da sociedade

O cortejo da coroação de Carlos III até à Abadia de Westminster será mais curto do que a rota feita por Isabel II em 1953, numa carruagem moderna e confortável, e a cerimónia religiosa também será mais breve e sóbria.

O percurso de dois quilómetros vai ficar aquém dos oito quilómetros que a mãe percorreu em 1953, juntamente com o pai, Príncipe Filipe, alongada para poder ser vista por mais pessoas.

Na altura, estima-se que três milhões de pessoas terão enchido as ruas de Londres para aclamar a jovem rainha de 27 anos, que circulou durante duas horas na emblemática Carruagem Dourada.

No ano passado, o cortejo fúnebre da monarca só terá atraído cerca de 250.000 pessoas, um sinal da queda do entusiasmo popular pela família real.

Numa sondagem para a empresa YouGov, 64% dos inquiridos disseram que tinham pouco ou nenhum interesse na coroação, enquanto apenas 9% disseram que davam muita importância.

A cerimónia da coroação de Isabel II, em 02 de junho de 1953, durou quase três horas e contou com mais de 8.000 convidados, representantes de 129 países e territórios.

Desta vez, a celebração deverá durar duas horas e a audiência na Abadia limitada a cerca de 2.000 pessoas.

O contingente de 6.000 militares envolvidos nos cortejos e celebrações também será substancialmente inferior aos 45.000 que participaram há 70 anos.

A redução na dimensão mostra sensibilidade para com "os tempos difíceis [da crise] do custo de vida", referiu Camilla Tominey, editora-adjunta do jornal Daily Telegraph e conhecedora da família real.

Londres, acrescentou, é agora uma "capital mais diversa", num país que também mudou não só a nível social, mas também económico, geopolítico, militar e religioso.

Para refletir esta multiculturalidade, no interior da Abadia de Westminster vão estar, entre dignitários e realeza, centenas de cidadãos comuns, selecionados pelas contribuições para a sociedade.

Numa bancada erigida para a ocasião em frente ao Palácio de Buckingham vão estar 3.800 veteranos militares e profissionais de saúde e apoio social.

O programa musical selecionado para a cerimónia de Carlos III também evidencia uma tentativa de inovar, combinando peças clássicas com temas criadas a pedido do monarca por compositores conhecidos pelo trabalho em cinema, televisão e teatro musical, como Debbie Wiseman e Andrew Lloyd-Webber.

A cerimónia da coroação em si deverá manter o protocolo estabelecido, reforçando a tradição, história e mística da família real britânica.

Carlos III fará o juramento obrigatório, será ungido com um óleo perfumado, produzido e consagrado em Jerusalém - e que desta vez prescindiu dos elementos de origem animal para ser `vegan`.

Porém, na cerimónia ainda brilham as jóias da coroa, incluindo uma coroa de ouro maciço e decorada com mais de 400 pedras preciosas, incluindo rubis, granadas e safiras, que pesa mais de dois quilos.

Tominey vincou que houve um esforço para equilibrar o moderno e o tradicional, mas recorda que, em 1953, Isabel II e o príncipe Filipe eram um jovem casal numa "era romântica do pós-guerra".

Noutra rutura com o passado, Rei e rainha consorte vão sair do Palácio de Buckingham numa carruagem de alumínio e com suspensão hidráulica, mais cómoda para dois septuagenários.

Apesar de ser puxado a cavalos, o veículo tem aquecimento e ar condicionado, vidros elétricos e um sistema de suspensão hidráulica.

"Não creio que seja segredo que ambos têm problemas de costas e por vezes levam almofadas para eventos", adiantou a jornalista britânica.

Já o regresso será feito numa carruagem de madeira com 260 anos, utilizada em todas as coroações desde 1831, e que é conhecida por ser bastante rígida e desconfortável.

Isabel II descreveu a Carruagem de Estado Dourada como "horrível", a Rainha Vitória queixou-se da "oscilação preocupante".

Guilherme IV, conhecido como o "Rei Marinheiro", disse que era como "estar a bordo de um navio sacudido num mar agitado".

Com quatro toneladas, é tão pesada que só avança ao ritmo de caminhada. O que dará mais tempo às pessoas ao longo do percurso para verem o rei e a rainha recém-coroados.