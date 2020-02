Coronavírus. 16.º suspeito de infeção em Portugal com resultado negativo

O mesmo foi confirmado pela Direcção-Geral da Saúde, relativamente a um doente que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.Falta ainda saber o resultado das análises a uma outra pessoa que esteve em Itália e que foi internada no hospital Curry Cabral.Todos os casos suspeitos de infeção com coronavírus referenciados em Portugal até à última terça-feira tiveram resultados de análises negativos.A China reportou, na terça-feira, 52 mortos devido a infeção pelo coronavírus. Este que é menor aumento diário em três semanas.Ainda na China foram reportados 406 novos casos, a maioria na província de Hubei, epicentro do surto.A nível global já morreram, 2762 pessoas até às 6h00 desta quarta-feira, 81 mil estão infetadas e das pessoas infetadas, 30098 mil recuperaram.O ministério da Saúde irlandês recomendou na última noite o cancelamento do jogo entre a República da Irlanda e a Itália, para o Torneio das Seis Nações de râguebi que estava agendado para 7 de março, em Dublin, devido ao coronavírus.A entidade invocou "razões de saúde pública", depois de uma reunião com a equipa de emergência da agência de saúde pública que manifestou preocupação com a propagação da epidemia em Itália.A Federação Irlandesa de Râguebi pediu uma "reunião urgente" com o ministro da Saúde, Simon Harris, para tentar perceber os motivos que originaram o pedido de cancelamento do jogo.Naforam esta madrugada anunciados mais 169 novos casos de infeção r já apresenta 1146 infetados e 11 mortos.Naas autoridades colocaram em quarentena um hotel de Innsbruck. Decisão tomada após uma rececionista do hotel ter ficado infetada com o coronavírus.O Salão do Móvel, em Milão, marcado para a última semana de abril, foi adiado para junho, uma iniciativa que tem presença de empresas portuguesas.regista 11 mortos, todos no norte do país, a região mais afetada, é o país europeu mais atingido com 322 infetados.A maioria no norte, mas também há casos confirmados no centro e no sul.O governo transalpino esteve reunido com os ministros da saúde dos países vizinhos e adianta em comunicado que obteve a garantia de que todos vão manter as fronteiras abertas.Emo ministério da Saúde desaconselha viagens para a China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Irão e norte de Itália.

O jornal “El País” diz que há nove casos confirmados em Espanha. Esta noite foi confirmado o primeiro caso de infeção por coronavírus em Madrid.