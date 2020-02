Coronavírus afasta Sony e cinco outras multinacionais do Mobile World Congress

Foto: Rafael Marchante, Reuters

A Sony cancelou a presença no Mobile World Congress de Barcelona devido à ameaça do coronavírus. São já seis as multinacionais a anunciar que não vão estar presentes na maior feira do mundo do setor da comunicação móvel. A Sony junta-se a gigantes como a LG, a Ericsson ou a Amazon.