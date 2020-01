Coronavírus. Alemão foi infetado no próprio país

De acordo com as autoridades alemãs, o homem, de origem chinesa, esteve na Alemanha entre os dias 19 e 22 de janeiro. No último dia, já no regresso à China, ter-se-á sentido mal.





De acordo com a AFP, este será o primeiro caso de contaminação direta em solo europeu, apesar de se tratar de uma transmissão do vírus através de uma outra pessoa orginária da China.



Os médicos dizem que o alemão contaminado com o coranvírus está estável e a ser acompanhado.





Até ao momento, não foi encontrado qualquer outro caso no país, mas as autoridades de saúde estão a acompanhar a situação de outras 40 pessoas que estiverem em contacto com o chinês que esteve em trabalho no país.



Caso semelhante no Japão



Também hoje, foi revelado o caso de um outro homem, no Japão, que contraiu o coronavírus sem que tenha estado na China.





Trata-se de um indivíduo, condutor de autocarros na cidade de Nara, que esteve em contacto com visitantes de Wuhan entre o dia 8 e 16 de janeiro. Os sintomas começaram a 14 de janeiro tendo sido hospitalizado a 25 de janeiro antes de lhe ter sido diagnosticado o coronavirus.

Hong Kong limita ligações e viagens à China



A líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou esta terça-feira que vai suspender as ligações à China continental por comboio de alta-velocidade. O número de voos também será substancialmente reduzido e serão suspensas as permissões de viagem pessoais para a China continental.





Lam pediu ainda aos residentes de Hong Kong que regressem assim que possível e que fiquem em casa, de quarentena, durante 14 dias. Com uma máscara na cara,

Hong Kong tem atualmente 8 casos de coronavírus confirmados, sendo que cerca de 100 pessoas estão sob observação.