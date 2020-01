Coronavírus. Autoridades atentas aos portugueses em Wuhan

O mais recente balanço das autoridades chinesas aponta para 106 vítimas mortais e mais de 4500 pessoas infetadas.



Depois da França, a Alemanha tornou-se o segundo país europeu a confirmar um caso de contágio.



Vários países estão a preparar, com autorização do governo de Pequim, a retirada, de avião, dos cidadãos que vivem na cidade chinesa de Wuhan.



A Direção-Geral de Saúde, como conta a jornalista Rosa Azevedo, assegura que estão bem os portugueses que vivem no chamado epicentro do coronavírus.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse na segunda-feira que os portugueses a viver em Wuhan, a cidade chinesa de onde é originário o novo coronavírus, "estão saudáveis" e mantêm-se previstos protocolos de saúde para uma eventual retirada desses cidadãos.



Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.