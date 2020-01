Coronavírus. Avião do Reino Unido já saiu de Wuhan

Quanto aos portugueses na cidade de Wuhan são esperados em Portugal no sábado de manhã. Devem chegar ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que à chegada a Portugal, os portugueses que regressam da China vão ser avaliados por especialistas. Só depois vão ser estudadas eventuais medidas de isolamento.Mas nem todos os portugueses que vivem em Wuhan vão para já regressar a Portugal.É o caso do empresário de futebol, Jaime Catão. É o agente de duas futebolistas brasileiras e diz que não sai da China sem as duas futebolistas que representa, como revelou ao jornalista Mário Galego.Números sempre a aumentarOs últimos números conhecidos são de 213 mortos e 9700 infetados, segundo as autoridades de saúde da China.Na quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou uma situação de emergência internacional de saúde pública.Francisco George, especialista em saúde pública e antigo diretor-geral da Saúde refere que esta foi uma decisão certa por parte da OMS, devido à situação que se vive na China com o número de mortos e infetados sempre a aumentar.Daí a necessidade de se comunicar aos países de todo o mundo para se prepararem para a probabilidade de o vírus chegar a qualquer lado.Quanto a Portugal, Francisco George considera que o país está preparado para lidar com esta situação.O gabinete da diretora-geral de Saúde disse à Antena 1 que só esta sexta-feira a diretora-geral, Graça Freitas, falará sobre a decisão da OMS.Com os números sempre a aumentar na China algumas províncias pediram às empresas para que as férias dos trabalhadores sejam alargadas até pelo menos 10 de fevereiro.Várias empresas de escala global e com representações na China, também anunciaram o alargamento de férias.A Itália foi o último país europeu a admitir casos de coronavírus: dois casos confirmados de turistas chineses que chegaram ao país há poucos dias. A Itália suspendeu todas as ligações áreas com a China.Várias companhias europeias fizeram o mesmo, como é o caso da Air France, British Airways, Lufthansa, KLM e Ibéria, também a Turkish Airlines suspendeu todas as ligações com a China.