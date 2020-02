Coronavírus. China registou maior mortalidade diária devido a nova forma de contabilização de casos

Desde o início da epidemia que as autoridades chinesas só contabilizavam como casos positivos, os pacientes com diagnóstico confirmado em laboratório.



Em 24 horas, Pequim alterou o critério de contabilização na província de Hubei, o epicentro da pneumonia viral, passando a incluir também os casos de diagnóstico médico, detetados com base nos sintomas do doente e nos resultados de testes e exames.



Esta alteração traduziu-se num número de infeções dez vezes superior ao da véspera e na maior mortalidade diária desde que surgiu a epidemia, mas pode trazer vantagens no futuro.