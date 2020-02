Coronavírus. Confirmados 61 casos a bordo do Diamond Princess

O ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, informou, em conferência de imprensa,Os restantes 20 casos registados a bordo do Diamond Princess tinham sido detetados em datas anteriores e os infetados foram já levados para centros médicos de Tóquio e de outras localidades próximas, onde estão a receber tratamento.

As autoridades sanitárias continuam a realizar exames médicos aos passageiros e tripulantes do cruzeiro, que transportava a bordo 3.700 pessoas. O navio está sob quarentena desde segunda-feira e por um período de duas semanas.

O navio, que na quarta-feira se afastou da costa para limpezas, vai voltar a ficar ancorado no porto de Yokohoma, a sul de Tóquio, para aprovisionamento, enquanto os infetados serão levados para centros médicos na região.. Este cruzeiro zarpou no sábado, atracou num porto de Taiwan e seguia a rota com destino ao Japão.Por outro lado, na conferência de imprensa diária, o ministro porta-voz do Governo nipónico, Yoshihide Suga, informou ter chegado esta manhã aocentro do surto do novo coronavírus, e tinham pedido para regressar ao país.Ao todo, foram já repatriados de Wuhan 763 pessoas de nacionalidade japonesa ou familiares de outras origens.

Passageiros retidos em Hong Kong alvo de exames

Na quarta-feira de manhã, uma equipa das autoridades de saúde da região administrativa especial chinesa embarcou no World Dream para realizar inspeções médicas às mais de três mil pessoas após o navio atracar no terminal de Kai Tak, em Kowloon, ao qual chegou depois de ter sido recusado pelas autoridades de Taiwan.Os 1.800 passageiros e 1.800 tripulantes foram mantidos a bordo do navio de cruzeiro no porto de Hong Kong para serem sujeitos a exames médicos, depois ad confirmação de três passageiros chineses, que tinham viajado na embarcação, estarem infetados com 2019-nCoV.

O cônsul-geral de Portugal em Hong Kong e Macau afirmou que as sete pessoas com passaporte português que estão a bordo do cruzeiro retido em Hong Kong estão bem.







"Foi-nos dito que todos eles foram submetidos a testes médicos e, até ontem [quinta-feira], não haviam sido detetados problemas de saúde, mantendo-se em quarentena", escreveu Paulo Cunha-Alves, num email enviado à agência Lusa.

"O Consulado Geral entrou ontem [quinta-feira] em contacto com a empresa proprietária do navio de cruzeiros a quem pediu mais informações sobre a identidade das sete pessoas, aguardando-se uma resposta", explicou o diplomata. O Consulado Geral de Portugal estima que existam 170 mil portadores de passaporte português entre os residentes em Macau e em Hong Kong. Destes, apenas cerca de seis ou sete mil serão expatriados.



Paulo Cunha-Alves frisou ainda que o consulado já solicitou à empresa que facultasse às sete pessoas com passaporte português os contactos do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.





O Consulado geral de Portugal em Macau e Hong Kong pode ser contactado pelo telefone 00 853 2835 6660, pelo email macau@mne.pt ou através de mensagem na respetiva página da rede social Facebook.



Em conferência de imprensa, na quinta-feira, o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença de Macau, Lam Chong, afirmou que se os portadores de passaporte português forem residentes de Macau, as autoridades de Hong Kong vão comunicar com as autoridades do território, caso contrário "vão comunicar com os serviços consulares" de Portugal.

Número de mortos subiu para 636

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu esta sexta-feira para 636, com 31.161 pessoas infetadas, anunciaram as autoridades chinesas.Dos casos de infeção, 4.821 são considerados graves, enquanto 1.540 pessoas que estiveram doentes já tiveram alta, indicou a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

As autoridades acompanharam mais de 314 mil pacientes, 186 mil dos quais continuam sob observação.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.Na Europa, o número de casos confirmados chegou hoje a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.A Organização Mundial de Saúde declarou há uma semana o surto do novo coronavírus uma emergência de saúde pública internacional devido ao risco elevado de propagação do 2019-nCoV à escala global.

A emergência internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação em termos mundiais.