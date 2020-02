Coronavírus e economia. União Europeia prepara medidas para os piores cenários

Os ministros da Saúde dos 27 estiveram reunidos para acertar medidas de preparação para os piores cenários. Mais do que medidas novas e concretas para combater o avanço do corona vírus, os ministros definiram princípios gerais.



Marta Temido, ministra da portuguesa da Saúde, considera que a recolha e partilha de informação é um dos pontos chave da cooperação entre os Estados, e por isso Portugal estuda a implementação de questionários a viajantes que passaram por zonas de risco do novo vírus.





Para já, não estão previstas medidas mais restritivas como o controle de fronteiras dentro da União, mas a Comissão Europeia também não descarta essa hipótese, porque o pico do surto pode ainda não ter sido atingido, fazendo aumentar o número de casos na Europa.



Segundo Janez Lenarcic, comissário europeu para Gestão de Crises, certa é já a onda de choque provocada pela doença na economia europeia. A China tem um peso de quase 18% na economia mundial e quando abranda, arrasta consigo os outros blocos, mesmo que seja difícil medir as consequências de imediato.



Paolo Gentiloni, comissário europeu para a Economia, prevê que em maio, quando a Comissão voltar a fazer as contas, já haverá mais certezas sobre o real impacto da situação.