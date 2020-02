Coronavírus. Eventos cancelados e Jogos Olímpicos de Tóquio ameaçados

Competições nacionais e internacionais planeadas na China já foram suspensas, como o Campeonato Mundial de Atletismo de Nanquim, em março. A Fórmula 1, com um Grande Prémio, marcado para 19 de abril em Xangai, deve decidir o que fazer antes do anúncio do comité desportivo.





Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 24 de julho a 9 de agosto, assistem ao avanço do surto com nervosismo. Várias competições classificatórias saíram da China.





“Estou muito preocupado com a propagação do coronavírus. Isso pode diminuir a atmosfera e a dinâmica da organização dos Jogos. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível ", disse Toshiro Muto, chefe do comitê organizador de Tóquio 2020.





Na segunda-feira, a agência antidoping chinesa, Chinada, comunicou ao Comité Olímpico Internacional que suspendeu os controlos antidoping dos seus atletas. Isto deve-se ao estado de emergência sanitária decretado no país pela Organização Mundial da Saúde.





Caixa: O coronavírus nas últimas 24 horas fez mais 65 mortos na China elevando o número total de vítimas mortais para 492

Até agora, a organização dos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020 tinha feito apenas declarações genéricas sobre a sua disposição de tomar qualquer ação necessária diante da incidência de doenças infeciosas, sem se referir especificamente ao coronavírus.







O responsável pelo Ministério da Saúde do Japão, a organização dos Jogos Olímpicos e outras autoridades competentes devem reunir-se ainda esta semana para investigar a situação e discutir possíveis medidas de prevenção para o evento desportivo.







Já Comité Olímpico Internacional e outras agências encarregadas dos torneios de qualificação para os jogos decidiram mudar o local de várias pré-Olimpíadas. Exemplo disso foi o basquete feminino, que passou para Belgrado, na Sérvia, o boxe para a Jordânia e o futebol feminino que terá as suas eliminatórias na Austrália.

Fórmula 1 em risco

O Grande Prémio de Fórmula 1 de Xangai está em o risco de não se realizar em abril, depois de a cidade ter anunciado a suspensão de todos os eventos desportivos. Em comunicado, a Federação Desportiva da cidade revelou irá suspender até o final da epidemia todos os eventos esportivos, performances, fóruns, trocas no exterior e outras atividades.







Esta decisão acontece no momento em que a imprensa especializada especula sobre a possibilidade do cancelamento ou atraso da corrida. Vários meios de comunicação e as autoridades da Fórmula 1 vão reunir-se para decidir se o evento, marcado para decorrer de 17 a 19 de abril, continua ou não.





A Fórmula E, uma competição de carros elétricos, que estava marcada para 21 de março no sul da China, também foi suspensa. A Federação Internacional de Automobilismo esclareceu que tomou esta decisão "para garantir a saúde e a segurança da equipa de viagem, dos participantes do campeonato e dos espectadores, que continuam a ser de importância vital.”A Super Liga Chinesa de Futebol foi outra afetada pela decisão do adiamento das reuniões de todas as competições até novo aviso.A Federação Internacional de Ténis mudou o local do torneio, de Hong Kong para o Cazaquistão, antes de adiá-lo. A Copa do Mundo de esqui alpino, marcada para a próxima semana em Yanqing, no norte de Pequim, também foi cancelada.O coronavírus pode causar pneumonia com sintomas como febre alta, tosse seca, dor de cabeça e falta de ar. O período médio de incubação é de três a sete dias, com um máximo de 14. A OMS declarou uma emergência internacional devido ao surto.