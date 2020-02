Coronavírus. Hospital construído em dez dias já acolhe doentes

O Huoshenshan, nome do hospital que foi concluído no prazo de dez dias, apresenta uma área de 25 mil metros quadrados e pode albergar mil doentes. Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, os procedimentos médicos revelam-se eficazes. O isolamento é total. . Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, os procedimentos médicos revelam-se eficazes. O isolamento é total. O vírus já vitimou mais de 304 pessoas na china e contaminou outras 14 mil, sendo também registados mais de 100 casos em todo o mundo.



Desde a abertura desta unidade de saúde que várias pessoas se têm dirigido ao hospital com o intuito de as auxiliarem a lidar com o surto. Contudo, só as pessoas infetadas é que podem permanecer nas instalações, à exceção da equipa médica.



A construção reuniu engenheiros e técnicos de todo o país, a fim de ser concluída a tempo. “A china é muito boa em obras de engenharia. Tem o histórico de construir arranha-céus com rapidez”, afirmou o membro sénior da saúde global do conselho de relações exteriores, Yanzhong Huang.



As autoridades continuam a reforçar os cuidados que as pessoas oriundas da cidade de Wuhan devem ter. Por exemplo, apenas um indivíduo de cada família pode sair à rua de dois em dois dias.



Desde a abertura desta unidade de saúde que várias pessoas se têm dirigido ao hospital com o intuito de as auxiliarem a lidar com o surto.A construção reuniu engenheiros e técnicos de todo o país, a fim de ser concluída a tempo., afirmou o membro sénior da saúde global do conselho de relações exteriores, Yanzhong Huang.As autoridades continuam a reforçar os cuidados que as pessoas oriundas da cidade de Wuhan devem ter. Por exemplo, apenas um indivíduo de cada família pode sair à rua de dois em dois dias.