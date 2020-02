Coronavírus. Impacto da epidemia na economia chinesa é de "curto-prazo", diz Pequim

Na mesma linha,esta terça-feira."Com a atividade económica adiada e a procura por serviços reduzida,, garantiu Zhang Ming numa reunião em Bruxelas.Zhang acrescentou que os investidores globais não têm de estar preocupados, já ques, além da China. O secretário-geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sublinhou contudo que não possui dados de comparação com a realidade chinesa., ancorado de quarentena no porto japonês de Yokohama.Até esta manhã, relatório fornecido segunda-feira pelo Centro chinês de Controlo de Doenças e elaborado com base em mais de 44 mil casos, revelou queno centro do país, e à paragem de praticamente todas as atividades económicas ali estabelecidas.levando a uma quebra de abastecimentos.

Moody's antevê "impacto grave"

Contrariando as expetativas de Pequim, a agência de notação financeira Moody`s reduziu esta terça-feira a previsão de crescimento da economia chinesa, em 2020, de 5,8 por cento para 5,2 por cento, devido ao surto.



No relatório "Ásia-Pacífico: Atualização da Previsão de Crescimento Após o Surto do Coronavírus", o vice-presidente da Moody`s, Christian de Guzman, considera que a epidemia vai ter um "impacto grave, mas de curta duração", destacando o efeito "dominó" no resto da região.



"A nossa previsão é que os efeitos do surto do coronavírus se prolongarão por algumas semanas até permitirem uma retoma da atividade económica", aponta De Guzman.



A Tailândia, o principal destino dos turistas chineses, com cerca de 11 milhões de visitas em 2019, antevê desde já perdas para o setor equivalentes a 2,3 mil milhões de euros, ou 0,4 por cento do PIB, se a epidemia se prolongar por três meses, calculando uma diminuição de 1,6 milhões de turistas oriundos da China face a 2019.



Diversas marcas, como a Apple, a Jaguar Land Rover (JLR) ou a Fiat Chrysler, têm estado desde a semana passada a publicar alertas quanto ao impacto do surto nas suas cadeias de produção e de entregas.

uma vez que a China é o maior fabricante mundial de componentes utilizados na montagem de milhões de veículos.

A província de Hubei é um dos principais centros de produção e expedição de partes de automóvel e está parada há mais de um mês. As fábricas ali deverão manter-se encerradas pelo menos mais seis dias e os armazéns estão praticamente vazios.

Em Portugal, as fábricas de têxtil e vestuário poderão ser forçadas a parar caso a epidemia se mantenha ate ao final de março.



Para ajudar as empresas a ajustar o impacto financeiro da epidemia, Pequim anunciou esta terça-feira cortes nas contribuições empresariais para os sistemas de pensões e de seguros. Em Hubei, o setor empresarial ficará mesmo isento até junho dos pagamentos de pensões e subsídios de desemprego ou de acidentes de trabalho.

O impacto da epidemia está a fazer-se sentir numa multiplicidade de setores. Por exemplo, esta terça-feira, em conselho de ministros,Várias multinacionais cancelaram ainda encomendas de produtos metalúrgicos chineses e outras estão a pedir indemnizações devido aos atrasos nas entregas.