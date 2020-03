Coronavírus. Irão preocupado com riscos de contágio para cidadãos presos nos EUA

Devido a esta pandemia, os Estados Unidos pediram ao Irão que liberte “os detidos das prisões sobrelotadas e cheias de doenças”.

“Os Estados Unidos vão responsabilizar diretamente o regime iraniano por qualquer morte americana”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.





Em resposta aos EUA, o Ministério das Relações Exteriores do Irão disse que Teerão tem preocupações semelhantes sobre as várias dezenas de iranianos mantidos em prisões dos EUA, principalmente por violarem sanções.

“O estado das prisões americanas e a sua situação sanitária são preocupantes. Estamos prontos para trazer de volta ao Irão os iranianos que estão presos na América”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mousavi. E acrescentou que “as autoridades americanas devem ter muita atenção às condições de saúde dos iranianos que foram feitos reféns nos Estados Unidos”.



Nas suas declarações, Pompeo abordou os relatos “profundamente preocupantes” relativos à propagação do coronavírus nas prisões. Referiu ainda que “qualquer nação que oferecesse ajuda a Teerão deveria procurar um gesto humanitário recíproco de libertação de detidos”.“O regime iraniano libertou recentemente 70 mil prisioneiros devido ao surto. Demonstrou com isto, a sua capacidade de tolerância e de misericórdia. No entanto, continua a deter injustamente vários cidadãos americanos, sem causa ou justificação”, finalizou Pompeo.Washington tem exigido que o Irão liberte os cidadãos americanos. As divergências têm vindo a aumentar entre o Irão e os Estados Unidos desde 2018. Isto deve-se ao facto de Washington ter denunciado o acordo nuclear do Irão com o Ocidente.