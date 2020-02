Coronavírus. Itália soma 52 casos e duas vítimas mortais

Na Coreia do Sul, o número de casos de coronavírus quase duplicou em 24 horas. São já 433 as pessoas infetadas. É o país com mais casos depois da China.



O vírus já infetou quase 78 mil pessoas (77,977) e provocou mais de 2300 mortos (2,362), a grande maioria na China.