Coronavírus já provocou 910 mortes e infetou mais de 40 mil pessoas

O Reino Unido declarou o coronavírus como uma ameaça grave e iminente à saúde pública. Há mais quatro novos casos positivos no Reino Unido, dois são médicos numa clínica que já foi encerrada. Com 910 mortes e mais de 40 mil infeções no mundo, o Presidente norte-americano voltou a sugerir que a epidemia de coronavírus pode ficar resolvida quando chegar o calor.