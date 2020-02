Coronavírus. LG não vai estar presente no Mobile World Congress 2020

Na terça-feira, a empresa coreana LG informou que não irá marcar presença no Mobile World Congress 2020. A empresa explicou que a decisão tem como objetivo não “colocar a saúde e segurança dos seus funcionários em perigo”.





Em comunicado, a LG afirma estar a acompanhar de perto “a situação relacionada com o novo surto de coronavírus, que recentemente foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que o vírus continua a espalhar-se para fora da China”.







A empresa não quer colocar em perigo a saúde dos seus “funcionários, parceiros e clientes” e por isso não irá sujeitar os seus colaboradores a realizar “viagens internacionais, que se estão a tornar cada vez mais limitadas, à medida que o vírus se espalha”.







A marca informou também que não vai deixar de apresentar os seus produtos para 2020 e, por isso, irá realizar “eventos separados” brevemente.

A LG tem a tradição de apresentar os seus novos produtos durante o evento em Barcelona.

A empresa chinesa ZTE também anunciou que não irá realizar a conferência de imprensa que estava prevista. Contudo, estará presente no evento, através de um stand.







Um porta-voz afirmou que o evento de lançamento dos novos aparelhos “foi cancelado, mas o produto será demonstrado num stand”, cita o jornal espanhol El País.







A GSMA, empresa organizadora do congresso, informou que “o evento irá acontecer de acordo com o que está planeado”.







“O próximo evento do Mobile World Congress em Barcelona ocorrerá conforme o planeado. Estamos a analisar e a avaliar o impacto que o surto de coronavírus pode ter no evento”.







A organização explicou que irá ser disponibilizada assistência médica adicional, nos espaços onde o congresso vai ocorrer, no período anterior e durante o evento. A GMSA garante estar a trabalhar com as autoridades competentes para garantir que existem as condições necessárias para que o evento aconteça com normalidade.





O evento vai contar com “produtos desinfetantes em vários locais” e vai existir um programa de limpeza e desinfeção em “espaços de maior probabilidade de contacto”, como áreas de restauração ou locais com instrumentos sensíveis ao toque.







O evento vai contar com as maiores empresas de tecnologia do mundo. São esperadas mais de 100 mil pessoas de quase 200 países naquele que é um dos maiores congressos de tecnologia do mundo.







Nos últimos anos, o Mobile World Congress aumentou a presença de empresas asiáticas, de 14 por cento para 16 por cento.







A propagação do coronavírus continua a preocupar as autoridades, desde o início do surto já morreram 492 pessoas e foram infetadas mais de 24 mil. Só nas últimas 24 horas o vírus matou 65 pessoas.