Coronavírus. Maioria das vítimas tem mais de 60 anos

O vice-diretor da Administração Estatal de Saúde das Comissões Nacionais de Saúde, Jiao Yahui, afirmou à CNN que na província de Hubei, o epicentro do surto, a taxa de mortalidade é de 3,1 por cento. Até à data confirmaram-se, nesta região, 97 por cento das vítimas mortais.

Das 425 mortes, até agora, confirmadas na China continental cerca de 80 por cento das vítimas tinha mais de 60 anos e 75 por cento tinha alguma doença subjacente, acrescentou Jiao. E, além disso, cerca de dois terços das mortes confirmadas eram indivíduos do sexo masculino.



Neste momento já está confirmado um caso de infeção numa criança com cerca de um mês de idade. Contudo, a maioria dos casos, especialmente os mais graves, envolve pacientes idosos.



Segundo Jiao Yahui, o maior número de mortes na província de Hubei deve-se ao grande número de casos graves e à falta de condições hospitalares para tratar pacientes quando o surto surgiu.





O tempo médio necessário para um paciente recuperar totalmente é de cerca de nove dias. No entanto, na província de Hubei, o tempo médio de recuperação tem superado os 20 dias, uma vez que há casos mais graves.

Coronavírus ainda não é "pandemia"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, também esta terça-feira, queEmbora a OMS considere que o coronavírus é preocupante, "atualmente, não estamos em situação de pandemia", ou seja numa situação de disseminação a nível global da doença, disse Sylvie Briand, diretora do departamento de preparação global para os riscos infeciosos da OMS.De acordo com as declarações da porta-voz da OMS, "estamos numa fase epidémica com múltiplos surtos".