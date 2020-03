Coronavírus. Mais de 100 mortos e de três mil infetados em Itália

Dos casos iniciais, 276 recuperaram, um aumento também face aos 160 de terça-feira, indicaram ainda as autoridades italianas.





"A decisão não foi fácil, mas foi tomada como medida de precaução", disse em declarações aos media a ministra da Educação, Lucia Azzolina.



Se a incidência do novo coronavírus continua prevalecente no norte de Itália, todas menos uma das 20 regiões italianas reportaram casos.

Nas primeiras regiões afetadas pela epidemia, a Lombardia e Veneto, as escolas estão fechadas há 13 dias e assim vão continuar, uma vez que o contágio permanece elevado.O ministro dos Desportos, Vincenzo Spadafora, admitiu por seu lado quedevido à falta de trabalhadores na preparação dos campos para a primavera e à queda das vendas.

Sem vendas nem trabalhadores

A vila é umas das 11 localidades italianas colocadas sob a quarentena que desde dia 23 de fevereiro abrange cerca de 50 mil pessoas."A minha cabeça está turva. Todos os dias, penso no que vamos fazer. Mas o meu cérebro não está no vinho mas no coronavírus", lamenta-se

"Para uma quinta gerida de forma familiar, 15 dias sem negócios é um enorme problema", afirmou à agência Reuters.







Cerca de 60 outros vitivinicultores de Vo estão numa situação semelhante. A região é fértil e acolhe meio milhão de pequenas quintas e produções, incluindo de 100.000 cabeças de gado e porcos.

Apesar de não haver provas de que o vírus possa ser transmitido através de produtos alimentares,

"Um ou dois clientes italianos disseram-me que não querem o meu vinho porque têm medo", afirmou. "Temos de explicar que... Vo e outros locais estão bem. Precisamos trabalho".







Stefano Ciserani, em cuja quinta perto de Lodi, 30 quilómetros a sudeste de Milão, são ordenhadas diariamente cerca de 250 vacas, queixou-se de não conseguir ninguém para completar a construção de uma cerca para os animais. E teme pelo futuro do seu negócio de leite, utilizado para fabricar um queijo regional.



"O leite que nós produzimos vai essencialmente para empresas de laticínios da região, para fabricarem o queijo Grana. Este é um produto vendido sobretudo a turistas. Sem turistas e exportações, até o setor do Grana está em risco", explicou.



nCoV-19 no mundo



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.



Das pessoas infetadas, cerca de 50 mil recuperaram.



Além de 2.983 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, Filipinas e Iraque.



Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou cinco casos de infeção, dos quais quatro no Porto e um em Lisboa.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".







C/Lusa