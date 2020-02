Coronavírus. Mais de uma centena de casos a bordo do cruzeiro de quarentena no Japão

Praticamente duplicou o número de casos confirmados a bordo deste navio, em apenas um dia.







O que, de acordo com o capitão do navio, tal não significa que a quarentena não esteja a funcionar. "Não era inesperado", disse Stefano Ravera, uma vez que são casos de pessoas que foram expostas "antes do início da quarentena".





Atracado no porto de Yokohama, no Japão, as autoridades continuam a realizar testes a centenas de passageiros que estão a bordo do cruzeiro há já quase um semana de quarentena.







Trata-se do maior caso conhecido de infeções fora da China.



Em declarações à CNN, vários passageiros norte-americanos pedem ajuda e dizem que querem sair do navio. Afirmam no entanto que as autoridades japonesas estão a recusar quaquer saída.





Com os dias a passar, estes passageiros dizem que se torna cada vez mais difícil a vida a bordo do navio.







As autoridades de saúde japonesas dizem que a quarentena vai estar em vigor até o dia 19 de fevereiro a não ser que algo de extraordinário aconteça.







Isto apesar de a Organização Mundial de Saúde ter já afirmado que, para algumas pessoas, esse período poder ser alargado se tiveram contacto recente com casos entretanto confirmados.







No total, a bordo do cruzeiro, entre passageiro e tripulação, estão cerca de 3700 pessoas.







Estão lá também oito portugueses. Na última informação avançada pela diretora-geral da Saúde, sobre estas situações, Graça Freitas indicava que os portugueses estavam bem e que os testes que lhes foram realizados ao coronavírus deram negativo.