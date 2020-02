Coronavírus. Medidas de controlo de população estendem-se a toda a China

Em Zhumadian, cidade de Henan, província vizinha,que tenham violado a quarentena e saído de Hubei."Temos de adotar medidas drásticas para combater e eliminar todo o tipo de ações perturbadoras adotadas pelas forças hostis", justificou o ministério da Segurança Pública.Em Hangzhou, uma metrópole tecnológica e turística a cerca de 150 quilómetros de Shanghai e que registou mais de 200 casos de infeção, as ruas estão desertas - só uma pessoa por lar pode sair a cada dois dias.

Sob um céu vigiado por um avião militar, altifalantes proclamam avisos, "por favor, não saiam, não saiam", apelando ainda à denúncia de pessoas vindas de Hubei.

Pelo menos outras três grandes cidades - Taizhou, Wenzou e Ningbo - impuseram o mesmo tipo de restrições a cerca de 18 milhões de pessoas.







Em Zhejiang, província do leste e várias centenas de quilómetros de Wuhan, foram impostas medidas de controle de deslocações da população.

As medidas de quarentena estendem-se agora a cidades de outras províncias, até a regiões industriais no nordeste, junto à fronteira com a Sibéria.







As licenças para os festejos do fim de ano chinês foram prolongadas até ao fim de semana, e a maior parte das empresas e fábricas deverão permanecer encerradas pelo menos até nove de fevereiro.

Recém-nascido infetado



O país registou terça-feira 490 mortos, devido ao vírus 2019-nCoV - sem contar com Hong Kong e Macau. Mais de 24 mil casos de infeção estão confirmados em toda a China, incluindo um recém-nascido com um dia de vida, até agora a vítima mais jovem registada e que terá sido infetado pela mãe.###

1203081###

Hong Kong encerrou as suas fronteiras com o resto do país e, a partir de sábado, irá impor um período de 15 dias de quarenta a todos os cidadãos oriundos da China continental.







No porto da cidade, 1 800 pessoas estão retidas para testes médicos, depois de três casos de coronavírus terem sido detetados em passageiros recentes de um navio, que seguiu depois viagem para o Japão.

Nesse mesmo navio foram terça-feira detetados 10 casos de contágio com o 2019-nCoV, obrigando o navio a ficar isolado ao largo.