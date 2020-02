Coronavírus na Rússia. Dois casos confirmados levam Moscovo a tomar medidas

Na Rússia estão confirmados dois casos de coronavírus. Moscovo reduziu voos e comunicações com a China e os peritos acreditam que o surto vai atingir o seu auge neste mês de fevereiro, como constatou o correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravitch.